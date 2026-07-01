Dalle 19 il borgo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con artisti di strada, mercatini, negozi aperti e aree dedicate al food. L’evento, giunto alla 14ª edizione, è promosso dal Comune e organizzato dall’Associazione Commercianti

Bracciano si accende con la Notte Bianca: sabato 4 luglio musica, spettacoli e sapori nel centro storico –

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 19, il centro storico di Bracciano si animerà con la tradizionale Notte Bianca, appuntamento che ogni estate richiama migliaia di visitatori tra musica, spettacoli e divertimento. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bracciano e organizzata dall’Associazione Commercianti.

Le vie del borgo ospiteranno artisti di strada, mercatini dell’artigianato, numerosi spazi dedicati al food, negozi aperti e tante iniziative pensate per coinvolgere cittadini e turisti. Le strade si vestiranno a festa per una serata che si preannuncia ricca di atmosfera ed emozioni.

«Le strade del centro storico saranno le protagoniste della festa, con aree dedicate all’arte, alla musica, al food e alle famiglie – racconta Beatrice Dominici, presidente dell’Associazione Commercianti –. Stiamo curando ogni dettaglio di un appuntamento giunto alla 14ª edizione, reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di tutti».

Il pittoresco borgo affacciato sull’omonimo lago, a pochi chilometri da Roma, si sta già preparando ad accogliere residenti e visitatori per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate braccianese. La Notte Bianca si conferma così una tradizione capace di valorizzare il centro storico, promuovere il commercio locale e offrire una serata di svago all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e della convivialità.