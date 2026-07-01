Civitavecchia, cavallo si accascia a terra. Lo salvano i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata del 29 giugno a Civitavecchia, lungo la strada provinciale 7B, per soccorrere un cavallo in difficoltà. L’anziano animale si era accasciato a terra. E, a causa della sua mole, per i proprietari era diventato impossibile riuscire ad aiutarlo e a rimetterlo in piedi.

Civitavecchia, cavallo si accascia a terra. Lo salvano i Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della Caserma Bonifazi. Grazie all’utilizzo di una speciale imbracatura e alle tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviali, impiegate dai Vigili del fuoco negli interventi più complessi, gli operatori sono riusciti a risollevare il cavallo ormai affaticato. Una volta soccorso e idratato, l’animale è stato affidato alle cure dei proprietari.