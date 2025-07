Ladispoli: venerdì 11 luglio riapre il Parco del Bosco di Palo, un tesoro naturale per la nostra comunità

Ottime notizie per tutti gli amanti della natura e delle belle passeggiate! Venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 8:00, il Parco pubblico del Bosco di Palo riaprirà al pubblico, offrendo nuovamente a cittadini e visitatori uno dei luoghi più suggestivi e importanti del nostro territorio.

Il sindaco Alessandro Grando ha commentato con entusiasmo: “Dopo un importante lavoro di manutenzione e messa in sicurezza, siamo felici di poter finalmente riaprire il Bosco di Palo, un patrimonio naturale simbolo di identità, natura e bellezza per la nostra città.”

Durante tutta la stagione estiva, il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, offrendo un’oasi di relax e natura per grandi e piccini. L’amministrazione invita tutti a rispettare alcune semplici regole di comportamento, fondamentali per garantire la sicurezza di tutti e la tutela dell’ambiente, affinché questo spazio possa essere preservato nel tempo.

Il consigliere comunale delegato alle aree protette, Filippo Moretti, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “La riapertura del Bosco di Palo è una grande notizia per la nostra comunità. Ora abbiamo il dovere di proteggerlo, rispettando le regole e contribuendo a mantenerlo pulito, sicuro e accogliente. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con passione e competenza per rendere possibile questo importante risultato.”

Insomma, il Bosco di Palo torna a essere un punto di riferimento per il benessere e la socialità della nostra città. Non vediamo l’ora di vederlo animarsi di nuovo con le sue passeggiate, i giochi e i momenti di relax all’aria aperta!