“Verso una Pace Politica Concreta: Incontro a Cerveteri tra PD e M5S per Promuovere la Non Violenza in Italia e in Europa”

La Pace diventi un obiettivo politico concreto, italiano ed europeo. E non solo per far cessare i conflitti in atto, a partire da quelli in Ucraina e in Palestina, ma anche per prevenire l’insorgere di nuove guerre. Per parlare di questo importante argomento, il PD e il Movimento Cinque Stelle di Cerveteri, hanno organizzato un incontro che si terrà venerdì 11 luglio alle ore 18.30, presso Case Grifoni, in piazza Santa Maria a Cerveteri.

All’incontro, organizzato nell’ambito del progetto ‘ROMA PROVINCIA DI PACE’ (ideato dal PD provinciale sulla base della mozione congiunta sulla Pace firmata da PD, M5S e AVS) parteciperanno: Michela Califano, Consigliere Regione Lazio, Enzo D’Antò, Assessore Urbanistica e Commercio Comune di Civitavecchia, Matteo Castorino, Segreteria PD Provincia di Roma.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.