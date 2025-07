Tre giorni di pura adrenalina e grande atletica presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, dove i nostri giovani atleti hanno dato il massimo, portando a casa ottimi risultati e tanta soddisfazione.

Tra i protagonisti, Veronica Lombardi si è distinta tra le 16 migliori juniores d’Italia negli 800 metri, con un ottimo tempo finale di 2’16”. Un risultato che dimostra il talento e la determinazione della nostra atleta, pronta a crescere ancora di più nel panorama nazionale.

Anche Andrea Scalella ha fatto parlare di sé nei 400 metri, siglando il suo personal best con un eccellente 49.46. Questo tempo lo colloca al 16° posto in Italia, un risultato davvero importante e motivo di orgoglio per tutto il nostro gruppo.

Un grande applauso a Veronica, Andrea e a tutti i nostri atleti che hanno partecipato con impegno e passione a questa importante manifestazione. Siamo certi che questa esperienza sarà solo l’inizio di grandi successi futuri!

Forza Cerveteri, continuiamo a sognare e a correre verso nuovi traguardi!