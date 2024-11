Ladispoli, vandalizzata la Piazza contro la violenza sulle donne

Calci contro le luci, fiori distrutti, striscione rimosso e fontana piena di sporcizia: vandali in azione nella notte a Piazza Vittoria

È stata vandalizzata nella notte Piazza della Vittoria, ovvero il luogo dove la marcia di Rete Rosa, tenutasi il 25 novembre, aveva depositato segni tangibili per dire no alla violenza sulle donne. Donne e uomini hanno sfilato insieme, sotto la pioggia per lanciare una segnale importante, ma questa mattina, sabato 30 novembre, è arrivata l’amara sorpresa e no, il vento forte della notte non è il solo artefice. Infatti, i fiori “piantati” simbolicamente nei giardini sono stati presi a calci e la fontana riempita di sporcizia e oggetti vari.

A parlare dell’accaduto è proprio Caterina De Caro, organizzatrice della sfilata di lunedì scorso. Ecco le sue parole: “Questa è la civiltà che ci auguravamo. Questo il futuro in cui speriamo. La piazza devastata e piena di bottiglie. La fontana piena di cartacce e rifiuti. Il nostro angolo con tutti i fiori tolti rotti e buttati ovunque. “Presi a calci” riferisce l’operatore della Tecneko, che comunque ha provveduto a recuperare quanto meno lo striscione. Le lucette tutte spaccate. Se questo è il futuro c’è da preferire il passato. Quello che fa male è la delusione. Capire che purtroppo esistono giovani senza educazione, senza cultura, senza valori….allora chiediamoci dove abbiamo sbagliato, perché se questo è il risultato, come genitori abbiamo fallito. Questa è violenza. Proprio quella che contestiamo”.

Giorgio Ripani