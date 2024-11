La truppa di Gabrielli senza i fratelli Piano è pronta a sfidare una formazione che è in zona salvezza

Il Cerveteri cerca punti sul campo dell’Indomita Pomezia –

Trasferta sul campo dell’Indomita Pomezia per il Cerveteri, che vuole cancellare le tre sconfitte di fila con un risultato positivo.

La squadra di Gabrielli è pronta a sfidare una formazione che è in zona salvezza, a dieci punti in classifica.

Lontano dal Galli gli etruschi hanno perso in due occasioni sul campo di Ostia Antica e in quel di Villa Ada, contro il Grifone. Senza i fratelli Piano, fermati dal giudice sportivo, la formazione verde azzurra potrà contare sul rientro di Gabrielli e di Funari, giovane attaccante che ritorna in campo dopo un lungo infortunio.

L’obiettivo è di portare a casa un risultato positivo per il morale, che a questo punto della stagione è più che mai importante per galvanizzare l’ambiente.