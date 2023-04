Si tratta di un taccuino, un racconto per immagini, con la prefazione di Emilio Varrà

Ladispoli, Urlare alla morte con la testa nel cuscino in libreria –

Si terrà sabato 29 aprile presso la cartolibreria libreria CartElle in via Roma 102 a Ladispoli, l’incontro con Samuele Canestrari, giovanissimo autore del libro “Urlare alla morte con la testa nel cuscino”, a partire dalle 16:30.

Si tratta di un taccuino, un racconto per immagini, con la prefazione di Emilio Varrà docente alla Scuola di fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Sarà presente anche l’editrice Giuseppina Frassino di TRICROMIA ILLUSTRATOR’S INTERNATIONAL ART GALLERY che dal 1990 promuove illustratori e fumettisti quali Mattotti, Muñoz, Toppi, Pericoli, Altan, Mannelli, Ricci, e tanti giovani emergenti, la cui storica sede è stata per anni in Via di Panico prima e poi in Via della Barchetta.

Un’occasione per immergersi nel mondo dell’illustrazione per stabilire contatti, per confrontarsi.