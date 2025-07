Ladispoli, un uomo completamente ubriaco ha importunato pesantemente i cittadini presenti nella stazione ferroviaria

Negli ultimi giorni, a Ladispoli, si sono moltiplicati gli interventi della Polizia e dei Carabinieri per affrontare importanti situazioni di ordine pubblico.

Proviamo a raccontare le più significative. L’altro pomeriggio, un uomo di circa 40 anni, già noto alle autorità locali, completamente ubriaco, ha creato tensioni nei pressi della stazione ferroviaria. Disturbando passanti e pendolari della linea Roma-Civitavecchia. Si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri della locale stazione di via Narcisi, coordinati dalla Compagnia di Civitavecchia, per riportare la situazione sotto controllo.

Nonostante la presenza dei militari, l’uomo ha tentato di reagire violentemente colpendo gli stessi agenti. Costringendo le autorità a procedere al fermo e successivamente al trasferimento in carcere a disposizione della magistratura.

Questo episodio, purtroppo, non risulta isolato. Il contesto sociale della città appare complicato, e le segnalazioni ai numeri di emergenza sono sempre più frequenti.

Qualche giorno fa, in un market situato in via Flavia, un uomo di origine africana ha generato momenti di panico tra i clienti, e ha tentato di fuggire inseguito prima da un poliziotto fuori servizio e subito dopo da una volante della Polizia di Stato e una pattuglia dei Carabinieri.

Situazioni analoghe si sono verificate anche sul lungomare di via Marina di Palo, dove l’intervento immediato della Polizia ha impedito l’aggressione di una donna da parte dell’ex compagno.

Nonostante l’oggettivo incremento dei controlli, e la presenza rafforzata anche con vigilantes privati, questi episodi di disturbo e violenza continuano purtroppo a ripresentarsi periodicamente.