Share Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, un nuovo spazio esterno per la scuola di via del Ghirlandaio –

Ladispoli, un nuovo spazio esterno per la scuola di via del Ghirlandaio

“L’impegno dell’Amministrazione Grando nell’edilizia scolastica ha sempre avuto un ruolo di spicco”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dello spazio esterno della scuola di via del Ghirlandaio con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche. “Il rifacimento del plateatico di questo plesso – ha proseguito De Santis – non è che l’ultimo degli interventi effettuati in questa scuola per rendere l’immobile più sicuro ed accessibile. Nel 2017, appena insediata la Giunta, sono partiti i lavori per il risanamento del solaio fra piano terra e il primo piano, mentre nel 2020 sono state avviate le opere di sistemazione della palestra e degli spogliatoi. Un altro aspetto sul quale avevamo posto la nostra attenzione era l’abbattimento delle barriere architettoniche per migliorarne l’accessibilità. Grazie ai fondi messi a disposizione dal MIUR, è stata riqualificato il cortile esterno, attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione che consentirà un accesso agevole al plesso ma anche uno spazio ricreativo dove la scuola potrà organizzare attività diverse. Tutto è stato possibile con la collaborazione dell’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, ed il consigliere delegato alla manutenzione scolastica, Emiliano Fiorini. Un ringraziamento particolare – ha concluso De Santis – all’Ufficio Manutenzioni del Comune che ha seguito tutto le procedure sia in fase amministrativa che in quella di esecuzione, i tecnici che hanno collaborato e alla Ditta che ha eseguito le lavorazioni cercando i mitigare al massimo i disagi all’attività curricolare”.

Lo rende noto attraverso il proprio profilo Facebook il Comune di Ladispoli