Ladispoli, un entusiasmante concerto per il secondo appuntamento della Stagione dell’AMF

Un entusiasmante concerto per il secondo appuntamento della Stagione dell’AMF.

“VIOLINI in …ROSA”, un concentrato di talento, con quattro giovani violiniste soliste, un bravissimo pianista, e tanta bella musica offerta ad un folto pubblico rapito e appassionato; è questa la sintesi del concerto andato in scena domenica scorsa 9 marzo al Teatro Vannini di Ladispoli, nell’ambito della Stagione concertistica 2025 dell’Associazione Massimo Freccia sull’onda della Festa della Donna, eventi realizzati in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Si è subito partiti alla grande con il primo “Duo concertante” di Charles de Beriot reso con bravura, musicalità e una carica sorprendente da due giovanissime promesse violinistiche, Sofia Midori Bisozzi e Silvia Muscolino.

Poi, con la violinista Beatrice Fabozzi e il pianista Francesco Basanisi, si è fatto un omaggio a due grandi compositrici: Clara Wieck-Schumann e Lilì Boulanger. Della prima, moglie di Robert Schumann, sono state eseguite le “3 Romanze op.22”, senza dubbio tra le sue opere più apprezzate, e della Boulanger il “Nocturne”, “Cortège” e “D’un Matin de

Printemps”. Tutte opere meravigliose, di raro ascolto, che entrambi i musicisti hanno eseguito con forte ispirazione romantica, sentimento allo stato puro.

Nella seconda parte, due importanti Sonate del repertorio violinistico: l’Ottava Sonata Op. 30 n° 3 di Ludwig van Beethoven e la Sonata n. 3 di Claude Debussy. La lettura che ne hanno dato la violinista Angelica Ciuffa e il pianista Francesco Basanisi è stata davvero convincente, ricca di sfumature timbriche e con un fraseggio risoluto.

Al temine, Angelica Ciuffa si è cimentata con la Terza Sonata per violino solo, “Ballade”, di Eugène Ysaÿe; un’esecuzione che ha infiammato l’entusiasmo del pubblico, una tecnica brillante, sicura, senza nessun cedimento, davvero un gran finale per questo apprezzatissimo concerto!

Il Maestro Massimo Bacci, direttore artistico dell’Associazione Massimo Freccia, non ha nascosto la sua grande soddisfazione per il risultato raggiunto da queste prometti giovani leve musicali, ed insieme all’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, ha rimarcato ancora una volta la valenza e l’importanza, per i giovani, di questo progetto culturale fortemente voluto a Ladispoli, oltre vent’anni fa, dal Maestro Massimo Freccia e da sua moglie Maria Luisa Azpiazu, NENA.