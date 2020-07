Condividi Pin 0 Condivisioni

”Sarebbe grata la cura del territorio”

Ladispoli, un cittadino scrive al Sindaco: ”La città ha bisogno di più attenzione”

Giardini poco curati e zone al buio, sono queste le segnalazioni rivolte al Comune di Ladispoli da parte di cittadini sempre più stanchi di vedere la propria città in abbandono.

“Cari Sindaco ed Assessore,

nei giorni scorsi ho visitato Ladispoli, dopo un lungo lasso di tempo, ed ho accertato, con disappunto, che oltre al fatto che in generale c’è poca attenzione al verde pubblico, per quel poco fatto, tipo la piantumazione nell’area accanto al nuovo ponticello ciclo-pedonale sul Sanguinara, il fatto che non si annaffi le piante appena messe a dimora è un evidente rischio di perdere l’intera piantumazione, quindi costi ed impegno che vanno in fumo.

Sarebbe grata la cura del territorio, affinché quelle piante che ancora hanno capacità di sopravvivenza possano proseguire la loro, già, magra vita. Non parliamo del buio agli angoli, che incoraggia gruppi di giovani a fare “gruppo” nella penombra.

Cordiali Saluti, Antonino Ricetti”