Share Pin 1 Condivisioni

La struttura, fortemente voluta dall’Amministrazione Grando, somministrerà fino a 90 prime dosi al giorno di vaccino anti Covid

Ladispoli, ultimo sopralluogo per il centro vaccinale di via Trapani –

Questa mattina si è svolto l’ultimo sopralluogo della Asl e dell’Amministrazione comunale di Ladispoli in via Trapani, prima dell’entrata in funzione del centro vaccinale.

L’Amministrazione Grando, rispondendo ad un appello della Asl Roma 4, ha messo a disposizione gratuitamente la struttura, nelle scorse settimane.

Il centro vaccinale permetterà la somministrazione di 90 prime dosi di vaccino anti Covid al giorno.

“Quando siamo stati interpellati dalla Asl abbiamo immediatamente pensato – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – al Centro Anziani di via Trapani per la sua posizione strategica e perché molto ampio”.

“Ci auguriamo che finalmente si possa vedere la luce in fondo a questo tunnel”, ha aggiunto Grando.

“Un ringraziamento particolare al delegato alla sanità Pasquale Raia che con il suo impegno, in stretta collaborazione con la Asl, ha permesso la realizzazione di questo centro vaccinale, e alla Protezione civile comunale per il grande supporto logistico”, ha concluso il Sindaco.

“Ladispoli – ha commentato il delegato alla salute, Pasquale Raia – avrà ben due centri vaccinali. Il centro di via Trapani, infatti, si affianca a quello già allestito presso la Casa della salute. Presso via Trapani sono state allestite dieci postazioni e il vaccino inoculato sarà Pfizer”.

FOTO: Archivio