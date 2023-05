Ladispoli, tutto pronto per la Race for the cure

Al via le iscrizioni per partecipare a Race for the cure. Bruna Bartolini: “Partiremo in treno da Ladispoli, come da 16 anni a questa parte Ladispoli risponde presente”

RACE FOR THE CURE è l’evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 6 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli. È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti.

Le protagoniste della RACE FOR THE CURE sono le DONNE IN ROSA, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano

con la malattia.

E Ladispoli non poteva mancare, come da 16 anni a questa parte, grazie all’impegno del centro sportivo PURAVIDA 2.0 fitness boutique, che è punto di iscrizione per il territorio. “La nostra squadra si chiama Puravidaperlarace 2023 e cammineremo insieme a Roma il 7 maggio – ci racconta Bruna Bartolini -. Con una donazione minima di 15€ riceverai il kit gara! Maglia e zainetto di cotone della XXVI edizione della Race di Roma. Il nostro punto iscrizione raccoglie donazioni da chiunque volesse iscriversi o solo donare, non importa se sei nostro socio o meno – sottolinea ancora Bruna -. Stiamo raccogliendo le iscrizioni per partecipare tutte insieme alla più importante manifestazione rivolta alle donne, alla prevenzione e alla solidarietà. Partiremo in treno da Ladispoli e sarà una grande festa!”



Camilla Augello