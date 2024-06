Ladispoli: tutto pronto per il Roby Clean Up del 23 giugno

ROBY CLEAN UP, GRANDE ATTESA PER L’EVENTO DEL 23 GIUGNO

“Roberto D’Amico, uno dei migliori surfisti italiani, sta trasformando una pulizia della spiaggia in un vero e proprio fenomeno di massa. Avere cura del mare e dell’ambiente in generale deve andare di moda, deve essere rock! Dobbiamo proteggere quello che per noi è una grande risorsa, la nostra identità”. Con queste parole l’Assessore al Turismo Marco Porro ha commentato il “Roby Clean Up” che si terrà domenica 23 giugno. Un evento, giunto alla sua sesta edizione, che l’Assessore Porro, insieme alla squadra amministrativa e al comando della Polizia Locale, ha sostenuto e promosso.

“E’ un progetto – ha dichiarato il surfista campione italiano, Roberto D’Amico – che è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile sulle nostre spiagge. Stiamo crescendo anno dopo anno e questa è la più grande soddisfazione. Il mare è la mia vita, la mia passione che è diventato il mio lavoro. È un bene prezioso e dobbiamo sensibilizzare la comunità ad avere rispetto e consapevolezza della fortuna che abbiamo a poter vivere il mare ogni giorno”.

Quest’anno la manifestazione avrà delle grandi novità, ci sarà la proiezione del film documentario, girato proprio da Roberto d’Amico e la sua crew: “Io Tevere”. Un prodotto che ha fatto il giro delle scuole di tutta Italia, che si trova sulla piattaforma Amazon Prime. “Io Tevere” racconta i segreti del fiume che sancì la nascita della civiltà antico romana. Suggestive le immagini dei due ragazzi che a bordo del loro sup risalgono le rive del fiume arrivando fino al centro di Roma. Inoltre in un progetto ambizioso che vede la sinergia fra il Delegato alla Pianificazione Costiera Pierpaolo Perretta, l’Associazione Dolphin e l’Associazione Roby Clean Up si è organizzata una mappatura subacquea della costa per pianificare un’accurata pulizia dei fondali. L’appuntamento quindi è per domenica 23 giugno, lungomare Marina di Palo, siete tutti invitati a partecipare all’evento più rock della stagione.