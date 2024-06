Civitavecchia, il 21 giugno arriva il Pride a sostegno della comunità LGBTQIA+

Le dichiarazioni del collettivo transfemminnista a sostegno del Pride di Civitavecchia

Il Pride arriva anche a Civitavecchia: il 21 giugno alle ore 18 scenderemo in piazza per manifestare a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+

È una festa ed è una battaglia! Pride significa orgoglio. Ancora troppe persone sono marginalizzate per via del proprio orientamento sessuale o identità di genere, e questo è inaccettabile.

Portiamo i nostri corpi in piazza con orgoglio, perché siamo tuttə unicə e non vi permetteremo di trattare la nostra diversità come uno svantaggio: SIAMO ORGOGLIOSƏ!

La necessità di una piazza nasce dagli atteggiamenti incuranti ed omofobi perpetrati in questa società e nel nostro territorio.

Le recenti dichiarazioni del Papa, l’attuale governo, la piega di estrema destra che l’Europa sta prendendo, sono tutte prese di posizione verso una comunità che di diritti ne ha gia pochi.

Vogliamo interlocutori all’interno delle istituzioni che non siano omofobi, che non strumentalizzino le nostre lotte vantandosene ma scendendo poi sempre a compromessi.

L’intera ondata però, non manca di colpire ogni territorio, così come Civitavecchia, che vede un’amministrazione in uscita in pieno accordo con le linee di governo.

Come collettivo transfemminista pensiamo che le prese di posizione servano, ma ancor di più c’è bisogno di azioni concrete a tutela di tutte e tutti.