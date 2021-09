Alla Ilaria Alpi sono 72 i salivari somministrati tra gli studenti delle scuole elementari e medie

Ladispoli, tutti negativi i tamponi salivari sugli studenti delle scuole sentinella –

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi salivari effettuati nelle scuole sentinella della Asl Roma 4. Tra gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto c’è anche l’Ilaria Alpi di Ladispoli.

Qui, nei giorni scorsi sono stati somministrati, su base volontaria, 72 tamponi salivari tra bambini delle elementari e delle medie.

Come avviene la somministrazione?

I test scelti sono i lollisponge salivari, dei tamponi con un bastoncino che possono essere tenuti in bocca dal bambino come un lecca lecca. Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno/a una spugnetta sterile per almeno 60 secondi.

Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti dall’assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti. Dopo la raccolta, tamponi saranno processati in laboratorio come molecolari. I risultati dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo alla raccolta del campione al genitore/tutore legale attraverso sms o via e-mail. In caso di test positivo i genitori saranno tempestivamente contattati telefonicamente dalla Asl ed il soggetto positivo dovrà essere posto in isolamento domiciliare e seguire le istruzioni del medico curante e dei servizi della Asl, per i provvedimenti più opportuni del caso.

In partenza, sarà il personale sanitario della Roma 4 a guidare alunni e insegnanti, mentre più avanti, con l’aiuto di un video tutorial la somministrazione del campione potrà essere eseguita a casa in autonomia.