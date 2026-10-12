Ladispoli Triathlon, campioni d’Italia di paratriathlon per l’ottava volta consecutiva. Fierli: “Orgoglio per la città”

Grande orgoglio per la città di Ladispoli e per l’intera comunità sportiva del territorio. L’ASD Ladispoli Triathlon conquista per l’ottava volta consecutiva il titolo di Campione d’Italia di paratriathlon, confermando il valore di una società che, attraverso impegno, passione e inclusione, continua a distinguersi a livello nazionale.

Un fine settimana ricco di emozioni e successi per gli atleti della società ladispolana, protagonisti al Grand Final del Circuito IPS. Medaglia d’oro per Niccolò Basso nella categoria PTM1, Salvatore De Stefano nella PTM2 con la guida Marco Meucci, Giorgio Canù e Claudia Bellini nella PTS5 e Martina Abaterusso nella PTS2. Medaglia d’argento per Alessandro Mennella, categoria PTVI B2/B3, accompagnato dalla guida Alessandro Strivieri. Ottimo anche il quarto posto di Christian Dram nella PTS5.

Risultati importanti sono arrivati anche nel Triathlon Sprint No-Draft, con Alessandro Strivieri quarto nella categoria M3 e Andrea Mariani nono nella S4. Da sottolineare, inoltre, l’esordio con i colori della società per Nicola San Martin e Valerio Parasacchi, ai quali va l’augurio di un percorso sportivo ricco di soddisfazioni.

Altre emozioni sono arrivate dal Triathlon Olimpico di Ostia, dove Maria Grazia Mignogna ha conquistato il primo posto nella categoria M5. Complimenti anche a Gaetano Nolfo, Gabriele Mura, Emanuele Rinchiusi e Antonio Cariello per la loro partecipazione alla competizione.

Dietro questi risultati c’è il lavoro quotidiano di una squadra unita, sostenuta dalla professionalità e dalla passione del coach Gianluca Cacciamano, punto di riferimento fondamentale per gli atleti e per tutto il gruppo. Un impegno che dimostra come lo sport sia non soltanto competizione e risultati, ma anche inclusione, crescita personale e spirito di squadra.

A esprimere soddisfazione per lo straordinario traguardo è stato il consigliere delegato alle Federazioni sportive del Comune di Ladispoli, Stefano Fierli, che ha rivolto le proprie congratulazioni alla società.

«Una notizia di grande orgoglio per la città di Ladispoli, ma soprattutto per la comunità sportiva del territorio che, grazie al lavoro delle associazioni sportive, ci rende fieri. Facciamo i complimenti e le congratulazioni all’ASD Ladispoli Triathlon per la grande vittoria del titolo italiano di paratriathlon. In tutto e per tutto, ragazzi e staff speciali», ha dichiarato Fierli.

L’ottavo titolo italiano consecutivo rappresenta un risultato di enorme prestigio, che premia il lavoro degli atleti, dello staff tecnico e della società, portando ancora una volta Ladispoli ai vertici del paratriathlon nazionale.

Un successo che rende orgogliosa l’intera città e conferma il ruolo fondamentale delle associazioni sportive nella promozione dei valori più autentici dello sport: impegno, solidarietà, determinazione e inclusione.