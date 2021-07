“Bisogna trovare una soluzione sul treno rumoroso che la notte rimane acceso alla stazione di Ladispoli che non fa dormire i residenti”

Ladispoli, treno rumoroso. Ardita (FDI): “La consigliera regionale Colosimo ha scritto al direttore di Trenitalia” –

“Sono anni che il gruppo di Fratelli d’Italia si batte per trovare una soluzione al problema del treno lasciato in moto tutta la notte alla stazione di Ladispoli che rende insopportabili le notti dei residenti delle zone limitrofe.”

Lo dichiara in un comunicato appena diffuso il Consigliere Comunale FDI di Ladispoli Giovanni Ardita, affermando inoltre:

“In estate, con il caldo e le finestre inevitabilmente aperte, non tutti hanno l’aria condizionata, le famiglie non riescono a riposare cosa che è, invece una legittima aspettativa, la Consigliera Regionale Chiara Colosimo ha raccolto le proteste del gruppo FdI di Ladispoli ed ha scritto al direttore di Trenitalia trasporto regionale del Lazio dott. Simone Gorini rappresentando una richiesta chiara e concisa con la quale richiede di trovare una soluzione al problema, ed in particolare scrive: “… i disagi sono dovuti ai rumori assordanti provenienti da un convoglio regionale che, parcheggiato al binario 5 dalle ore 22.30, che viene lasciato acceso per tutta la notte…“, la Consigliera Colosimo, nella sua nota continua “…ritengo assurdo esasperare in tal modo gli abitanti di un intero quartiere, non dormire e perdere ore di sonno pregiudica, infatti, l’equilibrio emotivo e fisico delle persone…” Conclude la Colosimo, “…la situazione, con l’arrivo dell’estate e con la necessità, per sfuggire dal caldo di dormire con le finestre aperte, sta generando non pochi dissapori e, considerate l numerose segnalazioni alle forze dell’ordine, le proteste, le petizioni popolari e gli esposti chiedo, gentilmente, di intervenire affinché sia trovata, nel breve tempo, una soluzione alla problematica in oggetto“. Il gruppo di fratelli d’Italia nel ringraziare la consigliera regionale Chiara Colosimo, per l’intervento tempestivo auspica che il diretto regionale di Trenitalia dott. Simone Gorini trovi una soluzione rapida e definitiva al problema annoso del treno rumoroso che rimane acceso la notte alla stazione di Ladispoli, fatto questo insopportabile per i cittadini, ma anche segno di scarso interesse per l’ambiente e per tutti i cittadini che, pure, sostengono un trasporto pubblico essenziale come quello offerto da Trenitalia.”