Ladispoli: treno acceso la notte e ora anche di giorno, situazione insostenibile –

Un’odissea senza fine. Così può essere definita quella vissuta ormai da anni dai residenti di via delle azalee.

A causare notti insonni, malumori, nervosismi, stress, è sempre quel treno al binario 5 che resta acceso tutta la notte.

Puntuale arriva alle 22.30 e lì rimane fino alla partenza per la Capitale alle 7.12. Sempre acceso.

“Non riusciamo più a dormire. Il treno si sente anche d’inverno, con le finestre chiuse, figurarsi poi d’estate quando non tutti magari hanno un condizionatore a casa”, hanno denunciato i residenti di via delle azalee.

Secondo quanto riferito loro da alcuni macchinisti interpellati sulla vicenda il problema sarebbe legato agli straordinari che l’azienda non pagherebbe per consentire al macchinista di turno di recarsi in stazione qualche ora prima della partenza del treno per poterlo riavviare.

E così il macchinista che arriva in stazione al binario 5 lo lascia acceso, pronto alla ripartenza del giorno dopo.

Sulla vicenda è già intervenuto diverse volte il sindaco Alessandro Grando che negli anni passati aveva effettuato anche dei rilevamenti insieme ad Arpa per verificare la tolleranza del rumore.

Interpellata anche Trenitalia che come soluzione al problema aveva proposto lo spostamento del convoglio qualche metro più in là. Una coperta troppo corta.

Se così a poter dormire erano i residenti di via delle azalee, spostando il convoglio ad avere problemi erano i residenti della parte bassa del Cerreto che confina con i binari della Fl5 tanto che gli stessi residenti dei pressi della stazione hanno, questa volta, rifiutato la soluzione proposta.

“Abbiamo questo treno acceso sotto casa almeno 5 giorni su 7. Siamo stanchi – hanno detto – non ce la facciamo più”.

“Non vogliamo creare problemi o disagi ai pendolari – hanno spiegato i residenti – ma non è possibile che nel 2021 non si trovi una soluzione che possa accontentare tutti”.

A nulla, ad oggi, sono servite le petizioni, le denunce, le segnalazioni effettuate. Quel treno è sempre lì, acceso, con i residenti che non sanno più a chi invocare aiuto. (VIDEO QUI)