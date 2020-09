Share Pin 3 Condivisioni

La domanda per il rimborso dovrà essere inviata entro e non oltre le 12 del 29 settembre esclusivamente via Pec

Ladispoli, trasporto scolastico per studenti con disabilità: pubblicato l'avviso

Pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione al contributo per il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2020-21). I contributi verranno erogati in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune di Ladispoli e secondo le seguenti modalità:

Rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico ( appositamente documentate)

Rimborso forfettario sulle spese di trasporto effettuate con mezzo proprio da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto scolastico di riferimento.

La domanda di rimborso, con la documentazione allegata richiesta) dovrà essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito del comune di Ladispoli entro e non oltre le ore 12:00 del 29 settembre esclusivamente via Pec all’indirizzo: [email protected].

Per maggiori informazioni 0699231228-405.