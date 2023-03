Ladispoli: al PalaSorbo il “Torneo Cinture Colorate”

La manifestazione, in scena domenica scorsa, ha visto la presenza di 476 atleti provenienti da tutto il Lazio. Presenti anche alcune società provenienti dall’Abruzzo

Si è svolto domenica 12 marzo a Ladispoli nel Palazzetto dello sport “A. Sorbo” il “Torneo Cinture Colorate” organizzato dal Comitato Regionale Lazio Karate della Fijlkam (l’unica Federazione Italiana Karate riconosciuta dal CONI).

476 gli atleti provenienti da tutto il Lazio ma apprezzata la presenza di alcune società provenienti anche dall’Abruzzo.

La competizione, aperta a tutti gli atleti ma pensata con particolare attenzione per gli atleti con minore esperienza di gara, ha riscosso un grande successo; l’organizzazione del Comitato Lazio coadiuvato dalla Sezione UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) di Ladispoli è stata impeccabile, a dimostrarlo il fatto che diverse le società hanno chiesto a gran voce una seconda edizione, con vero rammarico infatti , ai fini di un corretto svolgimento della manifestazione, l’organizzazione non ha potuto accettare l’iscrizione di ulteriori 250 atleti del Lazio del Molise e dell’Umbria; a dimostrazione che Ladispoli sia un ottimo polo attrattivo per l’Area Centro Italia per il movimento del Karate.

Apprezzatissimo il prestigioso riconoscimento messo in palio dall’UNVS di Ladispoli; la Commissione composta dal Presidente dott.ssa Annalisa Burattini, il Vice Presidente Avv. Raimo ed il Consigliere Francesco Ortu, ha deciso unanimemente di conferire il premio “Migliore Atleta” al karateka ladispolano Lorenzo Milani della “Team Karate Ladispoli” diretta dal M° Vincenzo Riccardi il quale si è complimentato per la bellissima iniziativa.

Lorenzo, atleta di spessore nazionale ed internazionale, ha dimostrato ampiamente di essere in possesso dei tre requisiti richiesti dalla Commissione, ed in particolare ha dimostrato correttezza e concorrenza leale quindi “Fair Play”, ha trasmesso “Marzialità”, ovvero rispetto del tatami, dei giudici e degli avversari, nonché del modo in cui un combattente si pone nei confronti di una competizione, ed infine del requisito (indiscusso) del possesso delle “Capacità Tecniche”.

Complimenti quindi a Lorenzo, alla sua Società “Team Karate Ladispoli”, al Comitato Regionale Karate Lazio ed alla Sezione UNVS di Ladispoli che ancora una volta ha sostenuto ed incentivato l’attività sportiva sul nostro territorio.

Uff. Stampa UNVS Ladispoli

