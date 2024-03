Ladispoli, torna la Sagra del Carciofo dal 12 al 14 aprile-

Torna il tradizionale appuntamento a Ladispoli la “sagra del carciofo” dal 12 al 14 aprile e con questa festa, tanto cara al litorale si da ufficialmente il via alla stagione estiva. Questi giorni saranno dedicati a questo famoso ortaggio dalle eccezionali proprietà nutritive, nel 2001 ha ricevuto la denominazione IGP come carciofo romanesco del Lazio e durante la festa lo potrete trovare cucinato in tantissimi modi.

In Grecia, il carciofo era chiamato cynara e, secondo la leggenda, questo nome deriva dal nome di una musa sedotta da Zeus, la musa Cynara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere. Siccome Zeus fu respinto numerose volte perché il suo amore non era ricambiato, il Padre degli dei trasformò la musa in un fiore spinoso: il carciofo. È per questo motivo che il carciofo si dice abbia un potere afrodisiaco.