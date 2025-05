Ladispoli: torna in Biblioteca Gina Scanzani con il suo nuovo romanzo “Un amico invisibile”

Martedì 27 maggio, alle ore 16:15, la Biblioteca di Ladispoli ospiterà nuovamente Gina Scanzani, poetessa e autrice molto vicina al nostro pubblico, per presentare il suo ultimo libro Un amico invisibile, edito da Bertoni Edizioni e pubblicato nell’aprile scorso.

Nel romanzo, che ha già ottenuto una menzione come finalista al Premio Internazionale Navarro, l’autrice intreccia elementi autobiografici con una riflessione profonda sui temi della diversità, della resilienza, del speranza e del riscatto. È una storia intensa di rinascita, in cui la scrittura diventa un rifugio e uno strumento di trasformazione, capace di aiutare a superare anche le difficoltà più estreme.

Gina Scanzani, già presente nella collezione della biblioteca con numerose opere poetiche, ci accompagna ancora una volta in un viaggio di introspezione e coraggio, dimostrando come si possa attingere alla forza interiore per affrontare le prove della vita.

L’incontro si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca, all’interno del programma del Maggio dei Libri 2025. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Roberto Frazzetta.