Al Museo Nazionale Cerite un appuntamento dedicato a Shakespeare e Verdi  

In occasione del Maggio dei Libri con Agostino De Angelis

Un importante appuntamento culturale si realizzerà sabato 24maggio alle ore 17.00 nel Museo Nazionale Archeologico Cerite promosso dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia in occasione del Maggio dei Libri 2025 e inserito nell’ambito della Manifestazione di Interesse organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron.

Sarà proposto al pubblico e ai visitatoriuna conferenza-spettacolo ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis dal titolo: “Da Shakespeare a Verdi” con la presenza del prof. Eduardo Ciampi, che ha scritto diverse pubblicazioni sul grande drammaturgo e poeta inglese e il M° Mino Freda, compositore, arrangiatore e produttore di musiche per il cinema, Teatro, Tv. A dialogare con gli artistila giornalista Barbara Pignataro.

L’appuntamento è dedicatoaWilliam Shakespeare con i suoi drammi di Macbeth, Otello e Falstaff e a Giuseppe Verdi che è riuscito a reinterpretare e portare sulla scena queste grandi opere.

Macbeth, esplora i temi del potere, dell’ambizione e del destino, e che in musica esplora le pulsioni oscure e i tormenti interiori del protagonista. La musica di Verdi amplifica il senso di inquietudine e tragedia, creando un’atmosfera cupa e violenta che sottolinea il disfacimento morale di Macbeth. Verdi cattura con grande maestria anche le emozioni profonde di gelosia di Otello, inganno e passione quale tormento interiore dei personaggi. Falstaff, rappresenta invece il lato più leggero e umoristico del drammaturgo inglese, in cui Verdi riesce a dare vita a questa burla galante con una musica ricca di vitalità, ironia e allegria. Il nostro grande compositore Verdi ha saputo interpretare e trasformare le opere di Shakespeare in arie e drammi musicali di grande profondità emotiva, creando un ponte tra la letteratura inglese e la tradizione operistica italiana, e contribuendo a rendere immortali alcune delle più grandi storie del teatro mondiale. Un’esperienza unica arricchita da parti recitate delle opere dello stesso De Angelis con Riccardo Frontoni, Eleonora Pini, Riccardo Dominici.

L’iniziativa che è stata inserita anche nel ©Festival Internazionale Theater-Opera Lirica Pocket Italia di Agostino De Angelis e AcheoTheatron, ha il patrocinio gratuito di: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 349.4055382 – [email protected].