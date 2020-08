Condividi Pin 0 Condivisioni

Continuano le lamentele dei cittadini

Ladispoli, topi nelle strade: le lamentele dei cittadini-

Continuano le lamentele dei cittadini ladispolani, che segnalano la presenza di topi (vivi e morti) in mezzo alla strada.

Una storia di certo non nuova che continua a suscitare polemiche sui social:

“A nome dei commercianti e residenti di via La Spezia, vorrei segnalare anche qui la situazione di disagio che viviamo da ormai un paio di anni. Ogni giorno ci ritroviamo a combattere con topi di dimensioni notevoli, quasi gatti, per impedirgli di entrare nei nostri negozi e nelle case.”

“Abbiamo raccolto firme e segnalato la situazione diverse volte. Ora vogliamo condividerla con voi concittadini che in altre zone della nostra Ladispoli vivete lo stesso dramma, con la speranza di essere ascoltati.”





” (Quello che vedete nelle foto è il cancello della casa in stato d abbandono in cui questi topi vivono felici e non è servito assolutamente a nulla sollecitare il proprietario a ripulire la proprietà)”.