Ladispoli, test rapidi in farmacia. Istruzioni per l’uso

Share Pin 6 Condivisioni

Presso le farmacie Flavia Servizi è possibile effettuare i test rapidi anti-Covid:

lunedì e martedì presso la farmacia4 di via Roma 88/A dalle ore 9:00 alle 13:00

mercoledì ed il giovedì presso la farmacia3 di via Bari 72 dalle 9:30 alle 15:00 (orario continuato)

venerdì e sabato presso la farmacia2 di viale Europa, dalle 9:30 alle 15:00 (orario continuato).

Il costo del test rapido antiCovid è: tampone antigenico al costo di € 22,00 e test sierologico al costo di € 20,00.

Flavia Servizi ricorda che per effettuare il test non è necessaria la prescrizione medica. L’utente non dovrà avere una temperatura superiore a 37.5°, dovrà essere munito di documento di identità, tessera sanitaria e indossare la mascherina.

I dati del paziente e l’esito del test saranno comunicati alla Asl di riferimento. Il servizio sarà sospeso in caso di grave maltempo.