Ladispoli, tentano di rubare in un negozio di Viale Italia: arrestati in flagranza di reato tre peruviani

Nella tarda mattinata di oggi personale dell’autoradio del Commissariato di Ladispoli è intervenuta in flagranza di furto in danno di un esercizio commerciale su viale Italia procedendo al fermo di 3 individui di nazionalità Peruviana. Dalla perquisizione, estesa al veicolo in loro uso, è stata rinvenuta la refurtiva consistente in capi di abbigliamento e profumi, debitamente restituiti agli esercenti che hanno sporto denuncia. In proposito, alcuni prodotti erano frutto di precedenti furti in danno di negozi del centro commerciale Da Vinci.