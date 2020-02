Condividi Pin 0 Condivisioni

La nuova ditta diventerà operativa sul territorio a partire dal primo marzo

Passaggio di consegne tra Massimi e Tekneko

L’isola ecologica resterà chiusa al pubblico il 28 e il 29 febbraio tornando operativa dal 2 marzo con delle novità

Ladispoli, Tekneko inizierà a operare dal primo marzo

Passaggio di consegne ormai prossimo tra Massimi e Tekneko. La ditta che fino ad oggi si è occupata del servizio di igiene urbana sul territorio ladispolano lascerà il posto alla società vincitrice del bando di gara indetto da Città Metropolitana. Dal primo marzo la Tekneko, dunque, si occuperà di gestire il servizio di raccolta porta a porta con le novità introdotte dall’amministrazione comunale e presentate già lo scorso anno nell’aula consiliare di palazzo Falcone ai cittadini. E tra le novità l’apertura domenicale dell’isola ecologica che, per consentire il passaggio di consegne, resterà chiusa al pubblico il 28 e il 29 febbraio per riaprire il 2 marzo. Dalla domenica successiva, invece, i ladispolani che avranno necessità di conferire i loro rifiuti direttamente nella struttura di via Roma, potranno farlo anche di domenica.

Un passaggio di consegne, quello in programma tra pochi giorni che ha subito notevoli slittamenti a causa dei ricorsi presentati dall’attuale ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. La Massimi più volte ha impugnato la delibera di consiglio comunale e il bando di Città Metropolitana davanti al giudice del Tar del Lazio per opporsi alla vittoria della Tekneko. L’ultima sentenza a inizio febbraio quando il tribunale amministrativo del Lazio prima e il Consiglio di Stato poi, hanno dato ragione agli amministratori di palazzo Falcone, condannando, addirittura Massimi al risarcimento di due mila euro cada uno, il Comune, Città Metropolitana e la stessa Tekneko vincitrice del bando. Ma quelli di Massimi non sono stati gli unici ricorsi presentati. Anche la seconda classificata al bando di gara aveva si era opposta alla vittoria della Tekneko con i giudici del tribunale amministrativo che si sarebbero dovuti esprimere in materia sempre i primi di febbraio. La ditta però aveva deciso di ritirare il suo ricorso, annullando di fatto, l’iter giuridico-amministrativo davanti al giudice del tribunale amministrativo.

Proprio come spiegato durante l’incontro pubblico in aula consiliare del gennaio 2019, tra le novità illustrate dal sindaco Grando, dal delegato Augello e dall’ingegner Pravato, ci sarà l’introduzione del ritiro gratuito del verde e degli ingombranti e l’introduzione di mastelli dotati di chip identificativi dell’abitazione a cui appartengono, che saranno letti dagli operatori che si occuperanno della raccolta tramite dei braccialetti messi a loro disposizione e grazie ai quali sarà possibile registrare tutte le informazioni relative allo smaltimento (in particolare del residuo secco) dei rifiuti da parte di ogni singolo utente. Insieme alla plastica si conferirà inoltre il metallo, fino ad oggi raccolto insieme al vetro, e non ci saranno più i divieti di sosta per la pulizia delle strade. Saranno incrementate le aree servite dallo spazzamento manualee le stazioni mobiliper il conferimento dei rifiuti differenziati, in particolar modo durante il periodo estivo. E proprio in estate, quindi a partire dal 2020, sarà incrementato l’orario di apertura del centro di raccolta comunale che offrirà il servizio 7 giorni su 7. Per quanto riguarda poi le attività commerciali, sarà predisposto un servizio di raccolta rifiuti personalizzato che terrà conto delle caratteristiche del negozio e delle sue esigenze, così da sgravare i commercianti da costi aggiuntivi (ad oggi il servizio era limitato, al pari di quello offerto alle utenze domestiche, tanto da costringere i negozi a dover usufruire di un ulteriore servizio di raccolta a pagamento). Con l’introduzione del nuovo servizio saranno inoltre incrementati i passaggi di pulizia nei giardini comunali ed i proventi derivanti dalla vendita delle frazioni valorizzabili saranno finalmente utilizzati per abbattere la tari. Ovviamente, come spiegato anche dal consigliere delegato Augello, si tratta di un progetto che, di concerto con i cittadini e con la ditta, verrà progressivamente affinato per rispondere sempre di più alle esigenze della città