Taglio del nastro ieri, giovedì 21 dicembre 2023, per il terzo dei quattro appuntamenti principali comprendenti la Rassegna d’Arte Contemporanea

di Marco Di Marzio

Ladispoli, successo per l’inaugurazione della mostra “Nativitas” al Centro di Arte e Cultura

A Ladispoli, presso il Centro di Arte e Cultura, taglio del nastro per l’apertura al pubblico della mostra “Nativitas”.

Di fronte ad un atrio gremito, infatti, è stato celebrato l’inizio del terzo dei quattro appuntamenti comprendenti la Rassegna d’Arte Contemporanea, in calendario dal 2 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, curata dall’Assessore alla Cultura Margherita Frappa.

Dopo “Mithos”, 2 dicembre, “Dal caos all’uomo”, 12 dicembre, ieri, a partire dalle ore 16:30, spazio ad un evento espositivo, concesso a 36 artisti, capace di ricordare che dall’esperienza di San Francesco sia nata la rappresentazione del Presepe.

Curato dall’Assessorato alla Cultura e dal Delegato alle mostre Filippo Conte, l’apertura dell’incontro è stata accompagnata da un Concerto a Pianoforte eseguito dal Musicista Pianista Fausto Caltagirone per poi proseguire con il saluto di rito espresso dall’Assessore Frappa e dal Delegato Conte e chiudere con il consueto taglio del nastro.

L’Assessore alla Cultura Margherita Frappa

“Presso il Centro di Arte e Cultura – dichiara l’Assessore Margherita Frappa – fino a questo momento, attraverso la Rassegna d’Arte Contemporanea, si sono svolti eventi che hanno prodotto nel loro insieme un bilancio assolutamente positivo. Molte persone stanno visitando le mostre che in questo periodo si stanno avvicendando. Tutto questo contemporaneamente a tanti altri appuntamenti, come presentazioni di libri, momenti musicali e teatrali. In questa fase il Centro di Arte e Cultura è divenuto un vero e proprio punto di aggregazione artistica. Le persone presenti sono contente, lo vivono ogni giorno e di più di quanto ci aspettassimo. Questo risultato ci sprona a fare sempre meglio, infatti per il prossimo anno possiamo anticipare che stiamo lavorando per mettere in programma un grandissimo evento di musica.”

Il Delegato alle mostre Filippo Conte

“Non abbiamo mai fallito – dichiara il Delegato Filippo Conte – , la prima cosa che conta nelle mostre è questa, la presenza di tanti artisti, di tante visitatori, come è avvenuto oggi. A prescindere dal successo della manifestazione, la mia più grande soddisfazione è vedere tanti amici del mondo dell’arte che mi seguono sempre e ovunque, da 50 anni e più. Quella che stiamo vivendo è una grande mostra, inserita all’interno di una rassegna stupenda, comprendente 40 opere esposte da 36 pittori di rilievo, locali e non solo. Tutto ciò vissuto sotto la supervisione dell’Assessore Margherita Frappa, della quale ho fiducia e che alimenta in me ogni volta la voglia di fare per Ladispoli.”

Sponsor McDonald’s Ladispoli per la cultura, Strada del Vino – Terre etrusco romane e 30 km di gusto, che ha curato il buffet offerto al termine dell’inaugurazione della mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al 4 gennaio 2024, per poi cedere il posto il giorno successivo ad “Architextures – Vultus Urbis”.