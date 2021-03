Ladispoli: successo per le uova di Pasqua “Dammi la Zampa onluns”

Share Pin 96 Condivisioni

Il ricavato delle vendite usato per le attività di aiuto, alimentazione e soccorso degli animali in difficoltà del territorio

Nonostante l’emergenza sanitaria, gran successo anche quest’anno, per le uova di Pasqua “Dammi una Zampa Onlus”.

Il ricavato delle vendite sarà utilizzato nelle attività di aiuto, alimentazione e soccorso degli animali in difficoltà del territorio.

“Volevamo ringraziarvi con tutto il cuore per esserci vicino e sostenerci – hanno detto il presidente dell’associazione Susanna Tedeschi e le volontarie – La nostra è una piccola associazione che cerca di aiutare gli animali e le persone in difficoltà al meglio delle nostre possibilità”.

“Quest’anno con il covid tutto è stato molto più difficile, e il randagismo che era già un’emergenza seria, è divenuta una situazione di estrema crisi. Sempre maggiore il numero di persone e famiglie che faticano a sostenere se stessi ed i propri animali, soprattutto quando sono anziani o malati”.

“Per questo il vostro supporto è per noi ancora più prezioso! E il vostro affetto sincero ci da nuove energie e coraggio di proseguire con determinazione nelle nostre attività di aiuto”.

“Per chi ancora non avesse approfittato abbiamo ancora alcune uova a disposizione! Oltre ai tanti amici che già hanno preso le nostre uova di Pasqua, ci teniamo a ringraziare particolarmente MADDALENA MELAPPIONI della Toeletta “Code Pulite” per il grande supporto e amicizia. Ringraziamo anche tanti altri esercenti come Pois Nero Glamour, Snoopy &co., Art cafè, Amici pelosi e l’associazione Scuolambiente litorale nord, che ci hanno aiutato nelle consegne”.

"Non ci resta che augurare a tutti di trascorrere al meglio questa nuova fase di zona rossa, e un sincero augurio per una serena Pasqua".













