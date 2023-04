Ladispoli, successo all’Alberghiero per la Masterclass di Luca Terni –

Una biografia e una storia che cominciano diversi anni fa nella Maremma grossetana e non si sono più fermate. Ma una tappa che rimarrà negli Annali dell’Istituto di Ladispoli è quella che martedì 18 aprile ha portato Luca Terni, celebre conduttore del programma televisivo “Scarpetta d’Italia” e Miglior macellaio d’Italia 2017, a svolgere una Masterclass nei due Laboratori di Cucina dell’Alberghiero di via Federici. Un’iniziativa straordinaria promossa dal Prof. Filippo Gennaretti, che ha destato l’entusiasmo di allievi e docenti. Tutto ha inizio dietro il bancone di una macelleria, prima quella di Barbanella a Grosseto, poi di un’altra acquistata a Capalbio, la “piccola Atene della Maremma”, divenuta punto di riferimento per residenti e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. In questi anni Luca Terni impara dal padre tutti i segreti del taglio e della lavorazione della carne. Poi i moltissimi riconoscimenti, i premi e l’approdo al piccolo schermo con trasmissioni che lo hanno reso famoso in tutta Italia. Senza contare l’apprezzamento di Vip e personaggi ultranoti del mondo del giornalismo e dello spettacolo che si contendono, fra l’altro, le sue impareggiabili grigliate prêt-à-porter. Martedì 18 aprile, però, nelle vesti di Docente, c’era anche Lorenzo Manca, ex-allievo dell’Alberghiero di Ladispoli e diplomato nella Scuola di Alta Formazione ALMA. Temi della lezione, appena conclusa la storica Sagra di Ladispoli, sono stati il carciofo romanesco e le sue diverse preparazioni, ma anche un’importante descrizione della sua esperienza formativa nell’Accademia di Colorno.

“Si tratta di un’occasione straordinaria di apprendimento – ha affermato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – E’ nostro costante obiettivo proporre agli studenti esempi di successo e di eccellenza che possano rappresentare per loro un modello da seguire e una possibile strada da percorrere. Rivolgo un grazie speciale a Luca Terni per la sua presenza e per averci proposto una lezione indimenticabile che ha destato l’entusiasmo degli studenti. Ma siamo anche orgogliosi di rivedere oggi, dall’altra parte della cattedra, un nostro ex-allievo che si è diplomato qui nel 2020 ed ha già concluso il suo percorso di specializzazione in una delle Accademie più prestigiose d’Italia: l’Alma di Colorno, diretta per quindici anni da Gualtiero Marchesi”.

“Ho trovato allievi bravi, preparati e motivati che hanno voglia di apprendere – ha commentato Luca Terni – e questo è molto importante perché la futura ristorazione è in mano a loro. In questo settore è necessaria una formazione adeguata, non l’improvvisazione. Durante questa Masterclass ho puntato soprattutto a focalizzare l’attenzione sull’utilizzo delle materie prime e su una lavorazione che deve essere sempre attenta alla sostenibilità con un occhio che vorrei fosse sempre ben aperto per evitare ogni tipo di sprechi. Non è la prima volta che svolgo Masterclass negli Istituti Professionali Alberghieri, ma devo dire in base alla mia esperienza che ho trovato studenti più coinvolti e motivati già nella Terza classe e questo non è così frequente. Rivolgo quindi i miei complimenti ai Docenti e alla Dirigente scolastica”.

Ma come è nata l’idea di una Masterclass all’Alberghiero di Ladispoli? A rispondere è il Prof. Filippo Gennaretti, promotore e “regista” della giornata di studio: “Dall’esperienza dello scorso anno: ho conosciuto Luca Terni durante la mia partecipazione al programma “Scarpetta d’Italia” ed ho pensato di organizzare qualcosa con lui per i nostri studenti, una lezione dimostrativa su come lavorare la carne visto che spesso quando facciamo laboratorio non abbiamo mai abbastanza tempo per approfondire determinate tecniche. Lorenzo Manca, invece, è stato un mio alunno e l’ho seguito anche a livello professionale per tre anni nel mio ristorante. Quando alcuni mesi fa mi ha contattato perché stava preparando una tesina di fine corso sul carciofo romanesco, ho pensato subito che poteva essere interessante organizzare un incontro a scuola. Cerco sempre, infatti, di dare stimoli diversi ai miei studenti attraverso i canali più vicini a loro: Luca come professionista che si racconta in tv e Lorenzo come ex-allievo che ha seguito una prestigiosa Scuola di specializzazione come l’ALMA, nella Reggia di Colorno, ed ha portato un prodotto del suo territorio come lavoro finale”.

Luca Terni ha incontrato gli allievi delle classi III KA, III KB e VKA dell’Alberghiero mostrando loro le tecniche di disossamento del pollo e della lombata di maiale, che sono stati poi preparati in vari tagli nelle cucine dell’Istituto, sotto la supervisione dei Docenti Filippo Gennaretti e Salvatore Esposito. A coordinare il team di accoglienza è stata la Prof.ssa Giovanna Albanese con i suoi studenti della III Turistica.

“Puntiamo da sempre alla più alta qualificazione dell’offerta formativa. – ha aggiunto la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – Desidero ringraziare il Prof. Gennaretti e i suoi ospiti d’eccezione per questa splendida iniziativa che rimarrà nella storia del nostro Istituto”.