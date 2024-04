La città si tinge di giallorosso, Stefano e Attilio Consorti: “Obiettivo del club è vivere sul territorio l’atmosfera romanista e favorire la presenza delle famiglie allo stadio”

Ladispoli, Stabilimento Columbia gremito per l’inaugurazione del “Roma Club – Vecchie Teste” –

di Marco Di Marzio

In una sala ristorante gremita, inaugurato nella sera di venerdì 19 aprile 2024 allo Stabilimento Columbia il “Roma Club – Vecchie teste”.

L’evento chiude una due giorni importante per i colori calcistici giallorossi, che portano il nome della Capitale d’Italia, aperti giovedì sera dal passaggio del turno in semifinale, la quarta consecutiva in ambito continentale, di Europa League.

Alla cena, iniziata alle ore 20, presente Romolo, la mascotte della Roma, fatta arrivare direttamente dal club sportivo, per sottolineare il momento e permettere a tutti, grandi e piccoli, di poter fare una fotografia ricordo.

Durante i saluti di rito presentato il Direttivo del nuovo Roma Club, così composto: Stefano Consorti, Presidente; Attilio Consorti, Vicepresidente; Andrea Zonetti, Segretario; Andrea Ceccarelli, Tesoriere.

Accompagnato dall’inno e dalle storiche musiche giallorosse, nel corso della serata spazio per la promozione del libro “Fegato giallorosso – Gioie e momenti di un amore grande così”, scritto da Simone Sciascia, con Prefazione di Carlo Zampa, storico radiocronista e telecronista giallorosso, nonché già speaker dello Stadio Olimpico di Roma.

Al termine, previa prevendita di biglietti il cui ricavato è destinato all’Assocazione Onlus Nuove Frontiere, sorteggiata la maglia della Roma autografata da Dybala e chiusura offerta da un piccolo spettacolo pirotecnico effettuato sulla spiaggia antistante lo stabilimento.

Impegnato anche nel sociale – spiegano Stefano e Attlio Consorti – il Roma Club “Vecchie Teste”, riprendendo un vecchio discorso di circolo per tema operante in città, ha assunto tale nome perché costituito in primo luogo da coloro, un tempo giovani appassionati, oggi genitori e in molti casi con i capelli bianchi. Obiettivo del club è vivere sul territorio di Ladispoli l’atmosfera giallorossa e favorire la presenza delle famiglie allo stadio a vedere le partite della Roma.

Iniziato con l’apertura al pubblico di “Emporio Roma” (per intenderci il Roma Store Ufficiale), avvenuta lo scorso 16 dicembre 2023 presso i locali di Via Palermo 78/E, sempre nello stesso luogo ha iniziato le proprie attività il Roma Club, in attesa di una sede definitiva e idonea alle finalità stabilite dagli iscritti.

Per info e iscrizioni recarsi allo stesso emporio, oppure contattare i numeri 06.83424258 e 376.2395333: per essere sempre aggiornati seguire i profili Meta-Facebook e Instagram “Roma Club Vecchie Teste Ladispoli”.