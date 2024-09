Le immagini girano sui social e le persone puntano il dito contro la gestione di tombini e caditoie

Ladispoli sotto l’acqua: ore di allagamenti e disagi –

Video, fotografie e messaggi di cittadini indignati di fronte agli allagamenti che hanno interessato più quartieri della città, da Viale Italia al Miami.

Immagini di case allagate, strade trasformate in fiumi, danni e disagi, stanno girando in queste ore e per molti la responsabilità è del Comune.

Le dita sono puntate verso la gestione dei tombini e delle caditoie: qualcuno ha anche sottolineato come alcuni di essi, come quello all’inizio di Viale Italia, siano stati tappati recentemente.

Il risultato è comunque evidente: danni a profusione e la rabbia delle persone.