Ladispoli Sostenibile: “Chiediamo un tavolo sulla mobilità sostenibile”

“L’esperimento dei monopattini messo in atto dall’amministrazione locale in questi giorni sta mostrando tutti i limiti di iniziative portate avanti in maniera empirica, magari con buone intenzioni, ma con poca pianificazione”.

“Le strade inadatte, la viabilità tutta a favore delle auto, un’abitudine a percepire gli spostamenti come “lontani” anche quando sono di poche centinaia di metri e una buona dose di inciviltà di qualcuno, stanno facendo sì che quello che potrebbe essere uno strumento valido in certi contesti, corra il rischio di diventare un flop e soprattutto un ulteriore fattore di degrado della città”.

“Ci appelliamo a questa Amministrazione affinché interrompa subito il servizio dei monopattini a noleggio, aprendo un tavolo tecnico con le associazioni del territorio e i comitati di quartiere per pianificare un progressivo cambiamento della mobilità in città verso una soluzione complessivamente più sostenibile. Tutte le iniziative in atto e in corso di approvazione da parte del Comune, dalle nuove piste ciclabili al parcheggio multipiano in vicolo Pienza, dai monopattini fino al bike sharing, devono confluire in un piano organico di mobilità sostenibile che occorre disegnare – zona per zona – insieme con i cittadini, le associazioni e gli altri stakeholders tra i quali – e non ultimi – vanno incluse le attività commerciali, di ristorazione e turistiche della città”.

“Ad oggi, nonostante qualche tentativo di portare delle novità, Ladispoli appare lontana dai trend che stanno cambiando le piccole come le grandi città: dal cicloturismo al turismo sostenibile, dalla riduzione delle velocità fino alle strade scolastiche”.

“Il risultato è che come Città turistica stiamo perdendo enormi possibilità di guadagno per gli operatori economici e come Città votata all’incremento dei residenti peggiora la qualità di vita per i cittadini che non sanno più dove parcheggiare l’auto o come spostarsi a piedi su marciapiedi dissestati o in bici su strade dove le auto vanno troppo veloci”.

“Ecco perché ci sembra urgente sospendere gli esperimenti e procedere con altrettanta rapidità a pianificare un nuovo piano di mobilità sostenibile per la città, condiviso da tutti. Invitiamo tutte le associazioni di cittadini, le associazioni di categoria e i semplici interessati a scriverci alla nostra e-mail [email protected] per rafforzare questa richiesta rivolta all’Amministrazione affinché si giunga in tempi brevi ad istituire un tavolo di confronto e di apertura del Comune su questo tema”.

Ass.ne Ladispoli Sostenibile