Ladispoli, Sindaco e Amministrazione in strada per sensibilizzare il rispetto delle norme di contenimento al Covid-19

Condividi Pin 1 Condivisioni

A dimostrazione di questo un video realizzato dal Sindaco di Ladispoli Alessadro Grando e pubblicato sul proprio profilo facebook

A Ladispoli Sindaco e rappresentati dell’Amministrazione oggi in strada per sensibilizzare le persone al rispetto delle normative di contenimento al Covid-19 in essere durante la Fase 2.

A dimostrazione di questo un video realizzato dal Sindaco di Ladispoli Alessadro Grando e pubblicato sul proprio profilo facebook. Questo il link: https://www.facebook.com/alessandrograndosindaco/videos/544974042757135