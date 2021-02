Share Pin 14 Condivisioni

Riprese oggi e domani in via Kennedy per la realizzazione del film “Due inquiline di troppo”

Ladispoli si trasforma ancora in set cinematografico

La città balneare di Ladispoli si trasforma ancora una volta in un set cinematografico.

Oggi e domani a via Kennedy divieto di sosta per consentire le riprese da parte della Notorius Pictures.

La città balneare sarà utilizzata per alcune scene del film “Due inquiline di troppo” che avranno all’interno del cast, secondo alcune indiscrezioni, anche due artisti di zelig.

Cambia dunque per oggi e domani la circolazione su via Kennedy nel tratto compreso tra il lungomare Regina Elena e via Spoleto, nonché via Ancona nel tratto compreso tra il civico 8 e l’intersezione con via Genova.

Inoltre il Comune di Ladispoli ha concesso il patrocinio per la realizzazione dell’opera. Niente pagamento della Tosap, dunque, per la realizzazione delle scene che saranno effettuate sia in interno che in esterno, e il nome della città balneare nei titoli di coda.

