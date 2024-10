L’evento si svolgerà presso il Teatro della scuola Corrado Melone

Ladispoli si prepara al futuro del turismo: il 31 ottobre corso di formazione gratuito per cittadini e imprese –

“Il 31 ottobre 2024, presso il Teatro della scuola Corrado Melone di Ladispoli, si terrà un’importante giornata di formazione gratuita dedicata al marketing turistico territoriale, nell’ambito del Progetto Visit Borghi Etruschi (www.visitborghietruschi.it).”

A renderlo noto gli organizzatori attraverso apposito comunicato, dove dichiarano inoltre:

“L’iniziativa, promossa dalla Rete di Imprese Ribomar e organizzata in collaborazione con la Fondazione ITS Servizi delle Imprese (ITSSI), scuola di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma leader in Italia nella preparazione di professionisti della comunicazione, del marketing e dell’internazionalizzazione, si propone di fornire a cittadini e imprenditori gli strumenti necessari per promuovere al meglio il territorio di Ladispoli nell’era digitale.

Il Progetto Visit Borghi Etruschi si pone l’obiettivo di valorizzazione il patrimonio storico, culturale e ambientale dei borghi etruschi nel Lazio, offrendo ai visitatori un’esperienza turistica autentica e di qualità. La Rete di Imprese Ribomar, impegnata nella promozione del litorale laziale, contribuisce attivamente al progetto mettendo in rete le eccellenze del territorio.

La Fondazione ITSSI, ente accreditato dalla Regione Lazio, vanta una solida esperienza nella formazione e nel marketing territoriale, collaborando con diversi Comuni del Lazio per realizzare progetti di innovazione e valorizzazione delle realtà locali.

Il corso, articolato in 2 incontri di 3-4 ore ciascuno, si rivolge a due target specifici:

Giovani e cittadini: l’obiettivo è quello di fornire competenze digitali di base e avanzate per promuovere Ladispoli come destinazione turistica, creando un linguaggio condiviso e utilizzando strumenti per misurare la soddisfazione del turista e generare una cultura dell’accoglienza diffusa.

Imprenditori e manager di imprese locali: il focus sarà sul posizionamento del prodotto, la promozione e vendita digitale, l’utilizzo di strumenti di customer relationship e benchmarking innovativi.

Tematiche chiave del corso:

Sviluppo e posizionamento di un brand turistico;

Utilizzo strategico dei social media;

Impegno dell’Intelligenza Artificiale nelle strategie di marketing e commercializzazione;

Approccio strategico al Community Management.

La partecipazione al corso è gratuita.

Ringraziamo per il sostegno all’iniziativa l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa e il Preside della Scuola Corrado Melone Francesco Panico.

Per informazioni e iscrizioni: inviare una mail a [email protected] oppure scrivere al numero WhatsApp 3401181261.”