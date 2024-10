I Vigili del Fuoco hanno subito avviato le operazioni di spegnimento dell’auto in fiamme

Alle ore 11:30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Terme di Traiano, all’altezza del civico 78, a causa di un incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a GPL. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno subito avviato le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e l’intervento rapido ha evitato che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze.