Ladispoli si prepara a festeggiare il “Re Carciofo”

Ladispoli si appresta a celebrare uno degli eventi più attesi dell’anno: la Sagra del Carciofo. L’evento, che si terrà dall’11 al 13 aprile, rappresenta un’importante vetrina per i prodotti tipici locali e un’occasione per valorizzare la tradizione agricola della città.

In attesa della Sagra, da domani fino a domenica 6 aprile, piazza Rossellini ospiterà l’iniziativa “Aspettando la Sagra…”, un’anteprima dedicata alla scoperta e alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Durante questi giorni, i visitatori potranno assaggiare i prodotti tipici e conoscere da vicino il mondo della produzione agricola locale.

Un appuntamento imperdibile è previsto per il 4 aprile: dalle ore 10:00 alle 22:00 si terrà l’evento “Crudi e Cotti”, dove i produttori agricoli locali allestiranno stand per la degustazione e la vendita di prodotti freschi e cucinati. Un’opportunità unica per assaporare il gusto autentico dei carciofi e di altre prelibatezze della zona.

La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, attratti dalla qualità dei prodotti, dagli spettacoli e dalle iniziative collaterali che animano la città. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.