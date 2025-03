Sfalcio erbe interstiziali, iniziati gli interventi

L’Amministrazione comunale informa che da oggi sono ripresi gli interventi di sfalcio delle erbe interstiziali.



“Gli interventi – ha commentato l’assessore all’Igiene urbana, Marco Pierini – saranno effettuati su tutto il territorio comunale in diversi step.Si invitano i cittadini a offrire la massima collaborazione durante il periodo degli interventi, rispettando i divieti di sosta temporanea che saranno apposti nelle strade interessate dalle operazioni di sfalcio.

Inoltre, chiediamo di rimuovere i propri veicoli dai parcheggi e dalle aree designate nei giorni che verranno comunicati in anticipo, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e garantire una maggiore efficienza e sicurezza durante le operazioni. La collaborazione di tutti è essenziale per assicurare il successo degli interventi e per preservare un ambiente più ordinato e accogliente”.