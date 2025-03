Cerveteri: un altro grande traguardo per le atlete del settore Nuoto Sincronizzato del Tyrsenia Sporting Club

Un altro grande traguardo per le atlete del settore Nuoto Sincronizzato del TYRSENIA SPORTING CLUB! Le nostre atlete agoniste hanno brillato nella gara di obbligatori, dimostrando grande determinazione e confermando i loro punteggi. Un applauso speciale a Marta Mazzer, che ha conquistato il primo posto nella categoria Es.A con un punteggio di 69,0386, e a Noemi Morgante, che ha ottenuto il punteggio necessario per partecipare al campionato nazionale primaverile, unendosi così alle sue compagne!

La prima prova Libertas di nuoto sincronizzato propaganda ha portato grande emozione: le nostre atlete, dalle esordienti B alle più grandi, hanno dato il massimo, portando a casa risultati straordinari. Non solo nuove coreografie, ma anche tantissime medaglie nella categoria assoluta! E per concludere in bellezza, un fantastico primo posto nel combinato!