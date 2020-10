Share Pin 1 Condivisioni

Da oggi il via alle iscrizioni online

Ladispoli, servizio mensa: da oggi il via alle iscrizioni online –

L’Amministrazione Comunale rende noto che, a partire da oggi giovedì 1 ottobre a venerdì 30 ottobre 2020, sarà possibile procedere all’iscrizione online del servizio mensa dal sito istituzionale www.comunediladispoli.it cliccando il link e- Civis -Refezione Scolastica 2020/2021, oppure, direttamente sul portale https://ladispoli.ecivis.it.

I tutori con figli che già usufruiscono del servizio, dovranno accedere con le credenziali già in loro possesso; i tutori con minori che fruiranno per la prima volta, qualora avessero già altri figli iscritti, dovranno accedere con le stesse credenziali già in loro possesso. Al fine di agevolare le procedure di iscrizione in autonomia sarà possibile richiedere il recupero delle credenziali per accedere al sistema E-Civis, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00, chiamando il 338 6739615.

I nuovi iscritti che non hanno mai avuto figli frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria, e Secondaria di primo grado, dovranno registrarsi con il codice fiscale del tutore pagante nella sezione Iscrizioni una volta completata la registrazione sarà possibile eseguire l’accesso al sito utilizzando come codice utente il proprio codice fiscale e la password generata dal sistema e procedere con l’iscrizione online, indicando i dati anagrafici del tutore e di ciascun figlio da iscrivere, comune di residenza, indirizzo e-mail (valido), numero di telefono fisso e/o cellulare, così da poter ricevere tutte le informazioni necessarie.

Per coloro che necessitano di assistenza nell’inserimento dei dati e/o per coloro che non dispongono di un computer sarà attivo uno sportello web di supporto, previo appuntamento chiamando 06/99231405, presso lo sportello Urp del Comune di Ladispoli il martedì e giovedì’ dalle ore 12:00 alle 14:00.Gli ingressi saranno contingentati, a causa Emergenza Covid-19 in corso, pertanto, è consentito l’accesso ad una sola persona alla volta.