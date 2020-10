Anguillara: dal 3 ottobre Corso di Recitazione al Museo Contadino e condotto dall’attrice Paola Lorenzoni

Share Pin 1 Condivisioni

Dal 3 ottobre ad Anguillara per iniziativa dell’Associazione Culturale Sabate e dell’Associazione L’Esclusiva prende il via il Corso di Recitazione ideato e condotto dall’attrice Paola Lorenzoni rivolto a tutti coloro, adolescenti ed adulti, che vogliano sperimentarsi in questo ambito. Si inizia sabato dalle 16 alle 18 per proseguire poi tutti i sabato con le lezioni presso il Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” in pieno centro storico di Anguillara Sabazia.

Paola Lorenzoni guiderà gli allievi nella scoperta delle materie base del teatro che riguardano la fonetica e la dizione, passando poi ad illustrare l’approccio al teatro più autentico fino alla creazione di un personaggio. Nel riappropriarsi del suono della propria voce e nell’educarla per parlare bene, gli allievi potranno acquisire tutte le tecniche di recitazione confrontandosi con testi e personaggi, con le stesse metodiche che usano gli attori di professione per prepararsi per andare in scena al cospetto del pubblico. L’obiettivo del Corso è quello di passare dalla lezioni in sala al palco mettendo in scena pezzi classici ma anche brani teatrali inediti.

L’iniziativa segue il Master di Recitazione organizzato lo scorso anno dalle due associazioni. Gli allievi hanno avuto modo nel corso dell’estate di salire su un palco ed esordire dinanzi al pubblico in alcuni spettacoli organizzati nell’ambito della rassegna “Voci nell’Anfiteatro” che è stata organizzata dall’associazione L’Esclusiva – in attesa di poter fruire di un vero e proprio teatro che ormai ad Anguillara tutti auspicano – presso gli spazi aperti ai “Soldati” in riva al lago.