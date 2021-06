Ladispoli: serpente in spiaggia, ma è innocuo

Il rettile a spasso tra i bagnanti nel tratto centrale del lungomare Regina Elena prontamente rimosso e liberato in un luogo più idoneo dai volontari di Fareambiente

Lo hanno trovato in spiaggia, chissà forse voleva godersi un momento di pace e relax al sole e invece non ha potuto farlo. Alla sua vista i bagnanti hanno infatti chiamato le guardie zoofile di Fareambiente per chiederne la rimozione.











Protagonista della vicenda un serpente. L’operazione di rimozione da parte dei volontari è avvenuta qualche giorno fa sulla spiaggia del lungomare Regina Elena. (qui il video)

Per fortuna si trattava di un semplice Natrix, più comunemente conosciuto come biscia dal collare. Il rettile è stato prelevato dall’arenile e rilasciato dai volontari in un ambiente più idoneo a lui.

E mentre il Natrix trovato sulla spiaggia forse voleva godersi solo un po’ di sole e relax, avevano ben altre intenzioni gli altri due serpenti avvistati in città alcune settimane fa e immortalati in un video da un cittadino che in quel momento si è ritrovato ad assistere allo “scoccare” della scintilla: nel video si vedeva infatti chiaramente come il maschio cercasse un approccio con la femmina che però è sgusciata via verso una cabina elettrica, inseguita, però, dal suo “predatore”.

Una gran quantità di Natrix si troverebbero nei fossi e da lì poi l’assedio pacifico in città.

