Torre Flavia: nati gli ultimi pulli di Corriere Piccolo, famiglia al completo

A Torre Flavia la famiglia è ora finalmente al completo.

Schiuse tutte le uova di corriere piccolo e fratino presenti sulla spiaggia.

Dopo la nascita, più di una decina di giorni fa ormai, del piccolo “Sorcetto”, miracolosamente scampato all’assalto al nido da parte dei predatori, nei giorni scorsi a Torre Flavia, nelle dune vicino alla Torre, si erano schiuse le tre uova di Fratino: Lillo, Fru e per finire anche Greg.

A mancare all’appello erano solo i piccoli di Corriere Piccolo, con il nido sempre nei pressi della Torre.

E, così, dopo settimane di covata, sotto gli occhi vigili dei volontari che ormai da settimane monitorano la situazione a Torre Flavia per tutelare i piccoli appena nati e le uova che dovevano ancora schiudersi, finalmente le uova si sono schiuse.

E come accaduto per i “cuginetti”, anche per loro, è stato scelto un nome: Marina, Etruschina e Ladislao. I tre piccoli pulli vanno così ad unirsi alla grande famiglia.

Ovviamente dai volontari della Palude, e da parte del suo responsabile, Corrado Battisti, l’appello è sempre lo stesso: prestare attenzione per non calpestare le piccole “pallette” spelacchiate che si aggirano sulla battigia e sulla spiaggia in cerca di cibo, e di tenere lontani gli animali dalla spiaggia di Torre Flavia.

A tal proposito si ricordano le ordinanze in vigore sia per il Comune di Cerveteri che per quello di Ladispoli che vietano, soprattutto in questo periodo dell’anno, di condurre animali all’interno della Palude e su tutta la spiaggia.

