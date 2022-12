L’iniziativa del presidente dell’Asd La Pesca che Amo, Giuseppe Vasapolli, è rivolta ai bambini dai 6/7 anni ai 16

A Ladispoli nasce una scuola di pesca per bambini –

Una scuola di pesca gratuita per i bambini e gli adolescenti per far scoprire loro, e magari farglielo amore, l’immenso mondo che si nasconde attorno alla pesca.

È questa l’iniziativa promossa dal presidente dell’Asd “La pesca che amo”, Giuseppe Vasapolli e che ha trovato il sostegno di varie attività commerciali del territorio.

“Ho deciso di realizzare questa scuola per trasmettere a questi bambini, tutte le mie conoscenze in materia”, ha spiegato Vasapolli, “e per farli crescere nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, in amicizia, per socializzare”.

Per il presidente dell’Asd grazie a questa scuola e ai suoi insegnamenti, i ragazzi potranno acquisire le nozioni di base “di questo meraviglioso sport” per farli innamorare dell’ambiente, scoprire luoghi fantastici “che il nostro territorio ci offre”.

Si tratta di un corso gratuito, all’interno del quale ai partecipanti viene fornita una canna da punta, una valigetta, un guadino, cappella e maglietta. Materiale interamente fornito da Vasapolli, con i negozi di pesca di Ladispoli e Cerenova pronti sempre a tendere una mano e a donare qualcosa.

Per consultare le informazioni della scuola e delle iniziative messe in campo si può visitare il sito www.lapescacheamo.it o la pagina Facebook e Instagram.

In tutti i siti è presente inoltre il tasto “gofundme” per effettuare donazioni per i ragazzi.

La scuola tornerà operativa a marzo e per qualsiasi informazione si può chiamare il numero 3290142984 o inviare una mail a [email protected]