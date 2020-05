Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Responsabile: ”E’ tanta la voglia di ricominciare”

Ladispoli, ”Scuola Calcio Academy pronta a scendere in campo appena possibile”

“E’ tanta la voglia di ricominciare e oggi dopo circa settanta giorni di silenzio e di isolamento forzato mi vien voglia di parlare e di esternare i miei sentimenti verso la Scuola Calcio Academy Ladispoli di cui sono orgogliosamente Responsabile.

Come vi dicevo è tanta la voglia di ricominciare, di rincontrare i miei ragazzi e di portare avanti i nostri progetti. Questa lunga assenza dai campi mi ha fatto riflettere molto ed allora ripenso sempre a questa mia passione e di come è nata.

Credo che come per la maggior parte degli appassionati di questo sport, la passione nasce fin da bambino quando ti diverti a tirare calci a un pallone con gli amici sotto casa. Ho avuto la possibilità di giocare e crescere in alcuni settori giovanili, anche se non a Roma, che hanno fatto in modo che il calcio diventasse per me più di una passione, un vero e proprio impegno da fare con professionalità.

Dispiace non aver potuto concludere il nostro progetto e quindi raccogliere i frutti dei progressi fatti, l’interruzione dei primi di marzo scorso è arrivata nel momento più importante della stagione. Era la fase in cui ci si confrontava con le altre Società toccando con mano le altre realtà calcistiche ed era la fase in cui avremmo potuto partecipare ai numerosi tornei di fine anno.

Ma noi della Scuola Calcio non ci siamo arresi ed è per questo motivo che durante tutto questo periodo di stop abbiamo cercato, insieme a tutti i collaboratori e soprattutto grazie al coinvolgimento dei genitori, di coinvolgere i ragazzi da casa organizzando video incontri, tornei e giochi.

Durante l’ultimo biennio abbiamo lavorato tanto con i nostri ragazzi portando avanti la nostra filosofia che riteniamo sia vincente ed i risultati positivi non sono mancati. Innanzitutto il rispetto delle regole, in seguito un calcio in cui il ragazzo sia al centro del progetto.

Bisogna partire dalle esigenze dei ragazzi ed accompagnarli verso una crescita caratteriale e tecnica rispettando i tempi di ognuno di loro e contemporaneamente facendo capire che nulla arriva per caso o per fortuna ma solo con impegno e costanza si ottiene qualcosa, organizzando il proprio tempo tra studio e attività sportiva, infatti, l’andamento scolastico e il comportamento sono fondamentali nella nostra Scuola Calcio.

I collaboratori/istruttori della Scuola Calcio, sono persone con valori umani/educativi importanti, possono veramente trasmettere un insegnamento tecnico/sportivo adeguato alle fasce d’età.

Il numero degli istruttori crescerà in funzione della crescita numerica dei ragazzi iscritti, poiché ritengo ideale che per crescere i bambini debbano essere seguiti in modo accurato.

Nonostante il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, la società è stata sempre più presente ed ha continuato a lavorare senza sosta per essere subito pronta nel momento in cui sarà possibile ripristinare la regolare attività sportiva.

Non ci resta che attendere l’Ok per poter ripartire e portare avanti il nostro progetto di crescita.

Lasciatemi ringraziare i genitori dei nostri ragazzi con i quali abbiamo instaurato un rapporto di fiducia reciproca. Allenatori e genitori hanno lo stesso obiettivo: l’educazione dei ragazzi.

Io come Responsabile della Scuola Calcio insieme a tutti gli istruttori desideriamo ringraziare tutti i ragazzi per l’impegno la costanza e l’amore che ci trasmettono e un grazie personale alla Società che mi permette di realizzare i progetti e raggiungere i traguardi prefissati.