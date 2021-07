La direzione ha scelto di rendere pubblica la decisione sui social dopo essersi coordinata con la Asl. Gli altri settori continueranno ad operare.

Ladispoli, Scorpion Beach chiude il ristorante per un caso Covid –

Un esempio di trasparenza quello della Scorpion Beach di Ladispoli che, coordinandosi con la Asl Roma 4, ha deciso di rendere pubblica la chiusura per alcuni giorni del proprio ristorante.

“Cari clienti volevamo informarvi che purtroppo per un po’ di giorni i ragazzi del RISTORANTE saranno in quarantena preventiva per positività riscontrata”, scrivono sulla pagina ufficiale.

“Abbiamo subito deciso di gestire questa situazione nella massima trasparenza, correttezza e serietà informando direttamente la Asl che si sta occupando di noi in maniera impeccabile”, aggiungono.

La direzione spiega che ieri è stato eseguito un ulteriore tampone di controllo a tutti i ragazzi di tutti i settori, chiudendo quasi l’intera struttura.

“Ma lo abbiamo fatto per darvi la massima sicurezza e trasparenza a voi, a noi e ai ragazzi che lavorano con noi”, spiegano.

“Ci dispiace tantissimo dirvi queste parole. Forse avremmo preferito parlarvi di feste eventi serate, ma purtroppo è accaduto anche questo. E noi dobbiamo affrontarlo”.

Una scelta di trasparenza nei confronti della clientela “perché pensiamo sia la cosa più giusta e che la sincerità alla fine ripaghi sempre”.

Per fortuna i ragazzi della Scorpion Beach stanno tutti bene e poi aggiungono che “siamo qui per assicurarvi e garantirvi che in questo momento lo Scorpion è nella MASSIMA SICUREZZA vigilata in tutti i settori”.

La direzione aggiunge anche che tutto il personale è stato controllato ed è sotto osservazione della Asl e che tutti gli ambienti sono stati sanificati da una ditta certificata.

“Vi ringraziamo per la vostra comprensione. Sappiamo che ci starete vicino con il vostro sostegno come sempre e questo ci aiuterà a passare anche questa”, concludono, garantendo che il ristorante riaprirà appena la situazione sarà rientrata, mentre gli altri settori continueranno ad operare in sicurezza.