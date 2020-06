Ladispoli, salvato da Guardia Costiera e 118 una persona che prima rischia di affogare e poi accusa un malore

Condividi Pin 0 Condivisioni

Operazione avvenuta alle ore 17:45 circa

Ladispoli, salvato da Guardia Costiera e 118 una persona che prima rischia di affogare e di accusare un malore – Alle ore 17:45 circa, durante l’attività Mare Sicuro, la Guardia Costiera veniva allertata da alcuni amici della persona, un uomo di 37 anni, successivamente soccorsa in acqua, che presa dal panico non riusciva a tornare a riva. Immediato l’intervento del personale del Locamare Ladispoli sulla spiaggia libera a nord dello S.B. La Baia , che si avvicinava agli amici del malcapitato che segnalavano che il loro amico dopo essere stato assistito per ritornare a riva, presentava dei sintomi di malessere generale. La persona soccorsa, veniva condotta presso lo stabilimento “La Baia” in quanto accusava sintomi di congestione, giunti presso la struttura, il personale della Guardia Costiera si accertava quali fossero i sintomi che accusava. Il ragazzo riferiva di aver vomitato dopo alcuni minuti dall’accaduto. Considerate le condizione che presentava il malcapitato aveva vomitato, il colorito pallido e tremolante, la Guardia Costiera immediatamente allertava il 118 per richiedere il suo intervento, dopo alcuni minuti giungevano due unità mobili del 118 ossia il personale sanitario e paramedico gli stessi alla verifica dei parametri vitali riscontravano una pressione arteriosa non in linea con parametri stabili, per tanto la persona assistita veniva trasportata in ambulanza del 118 presso il presidio ospedaliero di Civitavecchia, per ulteriori accertamenti.